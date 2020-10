Covid: Toscana, 906 nuovi casi e 5 morti

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - Avanzata netta in Toscana del Coronavirus con 906 nuovi positivi in un giorno, cifra che fa salire il totale a 22.802 unità (+4,1%). L'età media dei 906 casi odierni cala a 42 anni rispetto a ieri che era a 44 anni e solo il 6% dei nuovi ha oltre 80 anni. Nelle 24 ore ci sono stati anche cinque morti, tutti nella provincia di Firenze (un uomo e quattro donne, età media 89,4 anni) pertanto il totale delle vittime va a 1.194. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 917.245, 13.380 in più su ieri. Adesso i positivi sono 9.986, +8%: tra questi, i ricoverati sono 440 (+46 unità su ieri pari al +11,7%) di cui 55 in terapia intensiva (+5 unità, +10%) mentre 9.546 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+693 su ieri, +7,8%). Ci sono 16.881 persone negative al Coronavirus (-378 su ieri) isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. I guariti crescono dell'1,4% e raggiungono quota 11.622 (162 in più, + %): 460 persone clinicamente guarite (+43 su ieri pari al +10,3%) e 11.162 (+119 su ieri, +1,1%) guarigioni virali, guariti a tutti gli effetti a seguito di doppio tampone negativo. (ANSA).