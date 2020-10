PUNTO/COVID: Toscana, stop visite Rsa, limiti parenti in ospedale

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Nuovo record di casi in Toscana: + 581 rispetto a ieri che portano il totale dei positivi in regione, da inizio pandemia, sopra quota 20.000. Ci sono stati anche altri due decessi: il totale delle vittime sale a 1.185. Proprio per l'aumento dei contagi, l'Asl Toscana centro ha deciso di limitare da domani, a un solo turno giornaliero le visite ai degenti degli ospedali del suo territorio di competenza, con la

presenza di un singolo visitatore per ogni paziente.

Intanto oggi come annunciato il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato l'ordinanza che 'blinda' le rsa dove continuano ad aumentare i casi di contagio. La nuova ordinanza blocca le visite dei familiari salvo situazioni particolari la cui valutazione è rimessa alle direzioni delle strutture e sospende anche i rientri in famiglia fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Sul fronte controlli movida il sindaco di Firenze Dario Nardella spiega che il contingentamento degli ingressi "in piazza Santo Spirito ha funzionato. Lo possiamo fare anche in altri luoghi ma è necessario un apporto maggiore dalle forze dell'ordine. Credo che sia importante utilizzare al massimo i militari del progetto 'Strade sicure' anche con agenti in più e utilizzare i reparti mobili". (ANSA).