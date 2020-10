Oltre 500 capre stipate su tir, sequestrati mezzo e animali

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Sequestrato dalla polizia stradale nel corso di un controllo lungo il tratto fiorentino dell'A1 un tir proveniente dalla Romania che trasportava 550 capre destinate al macello.

Secondo quanto accertato, gli animali erano ammassati e senza spazio per muoversi, tanto che faticavano a respirare. Uno degli esemplari era deceduto durante il viaggio. Irregolarità sono emerse anche nei documenti di viaggio, dai quali risultava che gli animali avevano fatto una sosta per bere in una stalla a Bari, luogo del tutto fuori itinerario. Il mezzo pesante è stato fatto proseguire verso il macello di destinazione, a Foligno, dove saranno effettuati tutti controlli medici sugli animali, posti sotto sequestro insieme al mezzo. Il controllo della polstrada è scattato dopo la segnalazione di un gruppo di animalisti. (ANSA).