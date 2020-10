Covid: Toscana, ancora record +581 casi

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Nuovo record in Toscana di casi positivi al Coronavirus in un giorno: da ieri si registrano 581 nuovi pazienti e il totale supera i 20.000 soggetti Covid (20.262 per la precisione). Tra i nuovi casi l'età media è di 44 anni mentre nelle ultime 24 ore ci sono stati altri due decessi di donne delle province di Firenze e Pisa (il totale delle vittime sale a 1.185 unità).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 878.817, sono 11.146 in più rispetto a ieri. I positivi sono oggi 7.906 (+6,4% su ieri): tra loro i ricoverati sono 322 (47 in più rispetto a ieri) di cui 46 in terapia intensiva, e 7.584 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+432 unità pari al +6%). Ci sono inoltre 15.959 altre persone, negative al Covid, (+2,2%) isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Le persone guarite sono 11.171 (+100 su ieri) di cui 414 clinicamente guarite (-16 su ieri pari al -3,7%) e 10.757 (+116 su ieri pari al +1,1%) guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. (ANSA).