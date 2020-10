Palazzo Vecchio in 'rosa' contro tumori al seno

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - Palazzo Vecchio illuminato di rosa questa sera in occasione dell'appuntamento annuale con 'Lilt for Women -Campagna nastro rosa', promosso dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

La speciale illuminazione di Palazzo Vecchio è stata realizzata a cura di Silfi spa. (ANSA).