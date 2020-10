Mostre: 'Sguardi globali', mappe granduca Medici a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - La Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze ospita fino al 30 ottobre la mostra 'Sguardi Globali.

Mappe olandesi, spagnole e portoghesi nelle collezioni del granduca Cosimo III de' Medici'. Il percorso espositivo presenta per la prima volta al pubblico la collezione di 82 carte geografiche e vedute manoscritte acquistate da Cosimo III de' Medici, non ancora granduca, durante i suoi viaggi in Europa tra il 1667 ed il 1669.

Le visite accompagnate alla Biblioteca Medicea Laurenziana - che nel periodo estivo hanno visto la partecipazione di più di 1000 visitatori - sono organizzate da Opera d'Arte Società Cooperativa e si svolgono da lunedì a venerdì nei seguenti orari: 10-11-12. Oltre alla mostra 'Sguardi Globali' includono nel percorso la possibilità di apprezzare il vestibolo e la sala di lettura della Biblioteca Medicea Laurenziana di Michelangelo.

Tra le carte in mostra, la mappa più preziosa e famosa è quella di New York: si tratta della più antica raffigurazione della città statunitense esistente al mondo, in un solo esemplare, ed è l'unica testimonianza del periodo di dominio olandese sulla città. Tra gli altri pezzi unici troviamo la veduta di Città del Messico (CdC 43), Malacca (CdC 46), Taiwan (CdC 7), il Giappone (CdC 4-5) e quattro carte che raffigurano gli Ottentotti (CdC 79-82) gli antichi abitanti del Capo di Buona Speranza. L'intera collezione con le schede di tutte le carte è visibile anche sul sito web www.theglobaleye.edu, realizzato dal dipartimento di Digital Humanities dell'Università di Groningen. (ANSA).