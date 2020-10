Falso vino 'Doc Bolgheri Sassicaia', 2 arresti e 11 indagati

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - Una contraffazione, organizzata a livello internazionale, del vino toscano 'Doc Bolgheri Sassicaia' è stata scoperta dalla guardia di finanza di Firenze.

L'inchiesta, coordinata dalla procura del capoluogo toscano, ha portato all'esecuzione di 2 ordinanze agli arresti domiciliari mentre sono 11 gli indagati a vario titolo per contraffazione internazionale del marchio e dell'indicazione geografica e ricettazione. Il giro d'affari, si spiega dalle fiamme gialle, sarebbe stato stimato in circa 400.000 euro al mese.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le 11.30 alla procura di Firenze, presente il procuratore capo Giuseppe Creazzo. (ANSA).