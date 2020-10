Coronavirus: in Toscana altri 480 casi, età media 45 anni

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Sono 480 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, età media 45 anni. Nelle ultime 24 ore registrato anche un nuovo decesso, un 97enne ad Arezzo. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia diffusi dalla Regione Toscana.

In totale da inizio pandemia sono a oggi 19.106 i casi di positività al Coronavirus in Toscana. I 480 nuovi casi sono il 2,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 11.008 (57,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 856.638, 8.172 in più rispetto a ieri quando erano stati di più, 8.958 (e il giorno precedente ancora 11.394): in totale sono 5.395 i soggetti testati, esclusi i tamponi di controllo, di cui l'8,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.917, +6,3% rispetto a ieri. I ricoverati nei posti Covid sono 262 (17 in più rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (4 in più). Riguardo ai decessi sono 1.181 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

Complessivamente, ci sono poi 6.655 persone in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (396 in più rispetto a ieri, più 6,3%). Sono 14.484 (1.676 in più rispetto a ieri, più 13,1%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).