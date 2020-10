Sanità: muore in ospedale Pisa,12 medici indagati e autopsia

(ANSA) - PISA, 12 OTT - Dodici medici dell'ospedale Cisanello a Pisa sono indagati per omicidio colposo per la morte di un paziente, 65 anni di Livorno, dopo un'operazione al cuore.

L'indagine è scattata in seguito alla richiesta di chiarimenti sulla causa della morte del congiunto da parte dei familiari. In attesa dell'autopsia, il cui incarico sarà conferito martedì 13 settembre al medico legale, il sostituto procuratore Giancarlo Dominijanni ha iscritto tutti i professionisti che hanno avuto in cura il paziente durante il ricovero in ospedale. Secondo quanto si è appreso, la famiglia della vittima, deceduta il 2 ottobre scorso, non intende accusare nessuno ma con l'esposto presentato tramite l'avvocato Jody Guetta intende fare chiarezza su un decesso ritenuto improvviso e inaspettato dopo un'operazione chirurgica al cuore eseguita nelle settimane precedenti e che aveva lasciato immaginare una guarigione.

L'ipotesi è che il peggioramento delle condizioni di salute sia stato causato da un'infezione, sarà comunque l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso e se vi siano state o meno condotte negligenti da parte del personale sanitario. (ANSA).