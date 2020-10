Coronavirus, in Toscana altri 466 casi e 6 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - Sono 466 (335 identificati in corso di tracciamento e 131 da attività di screening) oggi i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, in calo rispetto ai giorni scorsi quando si è superato quota 500 ma con un numero inferiore di tamponi, dove si registrano 6 decessi: il dato più alto degli ultimi mesi. Si tratta di 4 uomini e 2 donne con un'età media di 81,5 anni: 5 a Firenze, 1 a Massa Carrara. Salgono così a 1180 le vittime dall'inizio dell'epidemia. L'età media dei casi odierni è di 43 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

In Toscana sono complessivamente 18.626 i casi di Coronavirus, gli attualmente positivi sono oggi 6.504, mentre i guariti salgono a 10.942 (58,7%). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 848.466, 8.958 in più rispetto a ieri quando ne sono stati fatti 11.394. Sono 6.220 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo, +5,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 245 (28 in più rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (+9).

Complessivamente, 6.259 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi. Sono 12.808 (83 in meno rispetto a ieri, meno 0,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).