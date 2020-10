ANSA-IL-PUNTO/COVID;Toscana,obiettivo 17.500 tamponi giorno

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - Due nuove ordinanze regionali per contrastare l'emergenza Coronavirus in Toscana: la prima per limitare i contatti tra pazienti delle Rsa e parenti, e la seconda per arrivare, nel giro di una settimana, a 17.500 tamponi al giorno. Le ha annunciate il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Abbiamo concordato un protocollo d'intesa che invieremo alle strutture che gestiscono le Rsa - ha detto -: l'intento è quello di limitare il contatto fisico tra i pazienti e i loro parenti". La seconda ordinanza, ha spiegato Giani, è per "arrivare all'obiettivo di 17.500 tamponi giornalieri con screening rapido".

Intanto oggi nella regione si registrano 466 nuovi casi, in calo rispetto ai giorni scorsi quando è stata superata quota 500 ma con un numero inferiore di tamponi effettuati, e 6 decessi: il dato più alto degli ultimi mesi. E' di 43 anni circa l'età media dei nuovi casi. I tamponi eseguiti sono stati 8.958 in più rispetto a ieri quando ne sono stati effettuati 11.394.

Per Giani, dal quadro complessivo emerge "la tenuta del nostro sistema, quindi la possibilità di padroneggiare la situazione".

A preoccupare la situazione nella Rsa Rosa Libri di Greve in Chianti (Firenze), nella quale si è verificato un focolaio con 39 ospiti su 52 risultati positivi, quattro dei quali deceduti.

Oggi è convocato un incontro urgente tra Comune, Asl Toscana Centro e direzione della Rsa. (ANSA).