Maltempo: in Toscana esteso codice giallo per temporali

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - L'allerta meteo con codice giallo in Toscana, emesso sabato 10 ottobre dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, prosegue ed è stata estesa a lunedì 12.

Forti temporali - con associato rischio idrogeologico ed idraulico sul reticolo minore - sono attesi anche lunedì, almeno fino alle ore 13, sulla costa, in particolare su quella meridionale, e sull'Arcipelago. A questi fenomeni si andrà ad aggiungere fino alle ore 20 forte vento nell'area fiorentina e nella piana pratese e pistoiese. I fenomeni in corso, fanno sapere dalla Sala operativa, sono collegati all'arrivo di aria fredda dal nord Europa. Oggi, domenica 11 ottobre, piogge, rovesci e temporali si concentreranno soprattutto sulle zone centrali della regione, sull'Arcipelago e sull'Appennino orientale mentre lunedì 12 le precipitazioni saranno più probabili sulle zone centro-meridionali e sull'Arcipelago. Forti venti di grecale attesi sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia. Mari mossi ovunque, molto mossi nell'Arcipelago almeno fino alla prima parte della giornata di domani. (ANSA).