Maltempo: frana vicino case, 5 famiglie evacuate a Siena

(ANSA) - SIENA, 11 OTT - E' franato un pezzo di tufo dalla parete che sovrasta alcune abitazioni in via esterna Fontebranda a Siena a causa delle ingenti piogge di questa mattina. Cinque le famiglie, per un totale di otto persone, evacuate in via precauzionale. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici del Comune che stanno lavorando per la messa in sicurezza dell'area. Presenti anche il sindaco Luigi De Mossi insieme all'assessore alla Protezione civile Sara Pugliese. Per le otto persone evacuate l'amministrazione comunale ha trovato una sistemazione provvisoria in un albergo nelle vicinanze delle abitazioni minacciate dalla frana. (ANSA).