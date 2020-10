Pupi Avati presenta il suo nuovo libro a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Sarà Pupi Avati l'ospite del prossimo Talk a Villa Bardini a Firenze: l'occasione è l'uscita del suo nuovo romanzo 'L'archivio del diavolo' (Solferino).

L'incontro con il regista è in programma il 14 ottobre alle 18: l'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria (al link: https://www.lacittadeilettori.it/eventi/pupi-avati/).

Nella sua nuova opera Avati riporta il lettore nelle campagne del Nord-est italiano, a due anni da 'Il signor Diavolo' , con un'altra storia di paura e suggestione, di quelle raccontate intorno al fuoco, nei lontani anni Cinquanta. Un romanzo, si spiega, "dal sapore gotico, sapientemente delineato dal narratore" che rivela "un mondo antico, intriso di terra, acqua e mistero, che racchiude verità così terribili da non poter mai essere rivelate".

Regista, sceneggiatore e produttore, Pupi Avati è uno dei maestri riconosciuti del cinema italiano. Come autore ha pubblicato l'autobiografia bestseller 'La grande invenzione' (Rizzoli 2013) e i romanzi 'Il ragazzo in soffitta' (Guanda 2015) e 'Il Signor Diavolo' (Guanda 2018). (ANSA).