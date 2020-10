Si ribalta Tir su bretella Lucca-Viareggio, conducente morto

(ANSA) - VIAREGGIO, 09 OTT - Un autista di un camion che si è ribaltato che trasportava un container è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto al km 67 dell'autostrada Bretella Lucca-Viareggio in uscita a Lucca Est sulla corsia in direzione Firenze. Per l'autista un romeno di 44 anni non c'è stato niente da fare: l'allarme è scattato intorno alle 6 alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto ambulanza e automedica.

E' stato necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco perché l'uomo era rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto per i rilievi intervenute anche pattuglie della polizia stradale. Si sono registrati disagi per quanto riguarda la viabilità. La vittima era residente a Sarzana e aveva caricato un container a La Spezia ed era diretto a Subbiano (Arezzo) quando mentre percorreva lo svincolo di Lucca Est in direzione Firenze per cause in corso di accertamenti da parte della sottosezione della Polstrada di Viareggio abbatteva alcuni pannelli fonoassorbenti che sovrastano il new jersey in cemento ribaltando lungo la carreggiata. (ANSA).