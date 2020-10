Segre, con leggi razziali fui invisibile

(ANSA) - RONDINE (AREZZO), 09 OTT - "Un giorno di settembre del 1938 sono diventare l'altra. So che quando le mie amiche parlano di me aggiungono sempre la mia amica ebrea. E quel giorno a 8 anni non sono più potuta andare a scuola. Ero a tavola con mio papa e i nonni e mi dissero che ero stata espulsa. Chiesi perché, ricordo gli sguardi dei miei, mi risposero perché siamo ebrei, ci sono delle nuove leggi e gli ebrei non possono fare più una serie di cose. Se qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste una delle cose più crudeli è stato far sentire invisibili i bambini. Molti miei compagni non si accorsero che il mio banco era vuoto". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre avviando la sua ultima testimonianza pubblica sulla Shiah e la sua prigionia nel campo di sterminio di Birkenau ad Auschwitz stamani a Rondine (Arezzo ) Cittadella della pace, evento a cui sono presenti, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte, il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, i ministri Di Maio, Lamorgese, Azzolina. "Quando si toglie l'umanità alle persone bisogna astrarsi e togliersi da lì col pensiero se si vuole vivere. Scegliere sempre la vita. Io sono viva per caso - ha detto Liliana Segre -. Perché tutte sceglievano la vita, poche quelle che si sono suicidate anche se era facilissimo". Segre ha anche detto: "Non ho mai perdonato, come non ho dimenticato, certe cose non sono mai riuscita a perdonarle". E ancora: "Il campo di sterminio funzionava alla perfezione, da anni, non c'era il minimo errore. Cominciammo a capire che dovevamo cominciare a dimenticare il proprio nome, che nella tradizione ebraica ha un significato. Mi venne tatuato un numero sul braccio e dopo tanti anni si legge ancora bene, 75190. E dovemmo subito impararlo in tedesco. Quando entrai ad Auschwitz non avevo ancora studiato Dante, lo studiai dopo, ed eravamo condannate a delle pene ma non c'era il contrappasso: pensavo di essere impazzita. Non racconto mai tutti i dettagli della mia prigionia". Nel lager, ha ricordato ancora, "quando non si ha niente, si ha solo il proprio corpo che dimagrisce a vista d'occhio, è molto difficile, salvo che nei romanzi, formare amicizie perché la paura di morire per un passo falso o un'occhiata, ti fa diventare quello che i tuoi aguzzini vogliono che tu sia: che tu diventi disumana, egoista. Dopo il distacco da mio padre il terrore di diventare amico di qualcuno e poi perderlo mi faceva preferire la solitudine, io aveo paura di perdere ancora qualcosa".