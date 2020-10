Coronavirus: record Toscana, +483 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 09 OTT - Picco record di aumento dei nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus nell'arco di 24 ore in Toscana: oggi si contano 483 positivi in più rispetto a ben 10.781 tamponi eseguiti (totale 816.877). Lo riferisce la Regione nel suo report giornaliero. L'età media dei nuovi casi è 45 anni. Nello stesso periodo ci sono stati anche tre decessi che portano il totale a 1.173 vittime: sono due uomini e una donna delle province di Firenze e Massa Carrara più un non residente. In Toscana ora sono saliti sono 17.095 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al giorno precedente e il 71% è asintomatico. A Firenze sono stati rilevati 114 nuovi casi, a Pisa 100 in più. Gli attualmente positivi sono oggi 5.121 (+7,8% su ieri) di cui 170 ricoverati (+11 unità su ieri, +6,9%) e fra loro 30 sono in terapia intensiva (+3 unità, +11,1%). Ci sono inoltre 4.951 positivi in isolamento a casa, con sintomi lievi o senza sintomi (361 in più su ieri, +7,9%). E ci sono 11.696 persone (+1.371 su ieri pari al +13,3%) in quarantena domiciliare in sorveglianza attiva per contatti con contagiati. I ghuariti nelle 24 ore sono stati 108 (+1% e totale dall'inizio a quota 10.801: sono 370 persone clinicamente guarite (+14,2%) e 10.431 guarigioni virali, cioiè negativizzate al doppio tampone (+0,6%). (ANSA).