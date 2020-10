Coronavirus: Firenze 'chiude'S.Spirito,solo 1.000 da stasera

(ANSA) - FIRENZE, 09 OTT - Parte stasera il contingentamento dell'accesso a piazza Santo Spirito, uno dei maggiori centri di ritrovo serale a Firenze, nell'Oltrarno, e anche dove è più alto il rischio contagio per gli assembramenti. Ogni venerdì e sabato, fino al 31 ottobre, dalle ore 19 alle 2, l'accesso alla piazza sarà consentito per solo 1.000 persone, contati pure i posti a sedere nei locali. Ci sarà un filtraggio che sarà svolto attraverso transennamenti e conta-persone. Quattro i varchi di ingresso, come previsto dall'ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella: via del Presto di san Martino, via Maggio-via de' Michelozzi, via Mazzetta e via Sant'Agostino con steward e forze dell'ordine a controllare e limitare gli accessi. Per i residenti (e chi lavora) sarà consentito l'ingresso, i gestori dei locali dovranno consegnare la lista delle prenotazioni.

Oltre all'obbligo delle mascherine non si potranno portare bevande alcoliche o contenitori in vetro e negli zaini. Pesanti le sanzioni: come dichiarato da Nardella si va "da 500 a 3000 euro". (ANSA).