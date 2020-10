Droga: in bosco Senese 80 piante marijuana, 2 denunciati

(ANSA) - SIENA, 08 OTT - Una piantagione ricavata in un'area boschiva nel comune di Trequanda (Siena) nella quale c'erano circa 80 piante di marijuana dell'altezza di circa due metri, che stavano curando con dedizione. E' lo scenario scoperto dai carabinieri di Siena unitamente ai militari forestali di Montepulciano (Siena) che hanno denunciato un 65enne di origine sarda e un 53enne piemontese, per produzione e coltivazione di sostanza stupefacente.

I militari, fanno sapere gli investigatori, stavano monitorando i due uomini da alcuni giorni e, insospettiti dai loro frequenti spostamenti all'interno della fitta vegetazione, hanno deciso di effettuare un servizio di osservazione nel bosco. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare altri due chilogrammi di sostanza già essiccata che i due avevano nascosto in alcuni arredi.

Le analisi della sostanza sequestrata hanno permesso di quantificare lo stupefacente in circa 40 chilogrammi. (ANSA).