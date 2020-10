Covid in scuole, in Toscana quarantene classi

(ANSA) - FIRENZE, 08 OTT - Uno studente di una classe del liceo classico 'Galileo' di Firenze, nel centro storico, è risultato positivo al Coronavirus e ora per la sua intera classe e i relativi docenti è scattato il protocollo Asl della quarantena domiciliare. Altri accertamenti sanitari sono in corso sia sui contatti dello studente sia anche per i suoi docenti che, oltre a quella, insegnano in altre classi della stessa scuola. Al momento, comunque, risulta che solo ai compagni della stessa classe del caso positivo è stata prescritta la quarantena domiciliare. In quarantena anche una classe della scuola secondaria Il Passignano dell'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Varie classi sono in quarantena a causa di alcuni casi di Coronavirus tra studenti e insegnanti di scuole e asili a Carrara e Massa (Massa Carrara), Livorno e in Versilia. Lo riferisce l'Asl Toscana nord ovest. A Carrara individuato un nuovo caso all'istituto comprensivo Fossola Gentili. Un caso anche alla scuola infanzia Andersen dell'Istituto Menconi di Carrara, all'istituto comprensivo Don Milani di Marina di Massa, alla scuola d'infanzia Ortola e al liceo linguistico Pascoli di Massa. A Livorno sono in quarantena circa 20 persone per un caso in una classe prima all'istituto superiore Vespucci. Altre 20 persone in isolamento in seguito alla positività di una studentessa del liceo Enriques. Al Forte dei Marmi è stato individuato un caso di positività in una classe prima al liceo scientifico locale. A Massarosa (Lucca) è in quarantena una sezione dell'asilo nido Il girotondo di Pian di Mommio (Massarosa). (ANSA).