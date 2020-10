Cinema: Nanni Moretti a Firenze per 'Caro Diario' restaurato

(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - In occasione della proiezione, al cinema Odeon di Firenze, della versione restaurata di 'Caro Diario', in collaborazione con la Cineteca di Bologna, in sala sarà presente Nanni Moretti che leggerà i diari del film che gli valse il premio per la miglior regia al Festival di Cannes del 1994. L'appuntamento con Moretti, già sold out, è in programma sabato 10 ottobre alle 15.30. La proiezione del film nella versione restaurata verrà replicata all'Odeon l'11 ottobre (ore 18.30).

"Ho voluto chiamarlo Caro diario - ha dichiarato Moretti - perché fosse subito chiaro allo spettatore che si trattava di un film molto personale, intimo, privato, anche se mi è stato 'spiegato' che si trattava di un film in cui, benché dessi l'impressione di parlare maggiormente di me, parlavo in realtà di più degli altri rispetto al passato". "Comunque, in questo film, non mi nascondo più dietro il personaggio di Michele Apicella. Quando ho cominciato a fare cinema scrivevo, dirigevo e recitavo allo stesso tempo. Mi è venuto naturale stare non solo dietro, ma anche davanti la cinepresa. Pian piano mi sono divertito a costruire un personaggio affibbiandogli le mie ossessioni: l'attenzione per le scarpe, la precisione nel linguaggio, una certa rissosità, la passione per i dolci e per lo sport più praticato che visto. In Caro Diario sono precipitato nella prima persona, non c'è più Michele, ma Nanni".

