Tombari, sostenibilità valore innato Pmi

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - "Se parliamo di sostenibilità a livello embrionale credo che la pmi lo abbia già nei suoi valori fondanti". E' quanto sostiene Umberto Tombari, Docente all'Universtà degli studi di Firenze e già presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, intervenendo alla seconda tappa del roadshow Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo.

"Sintetizzando al massimo, sostenibilità significa avere una visione e poterla perseguire nel tempo e avere un'attenzione agli impatti sociali", aggiunge Tombari, sottolineando che "una piccola e media impresa vincente ha in sé questi valori in modo innato oggi ha, forse più degli altri, l'attenzione all'impatto suol proprio territorio".

Nelle imprese italiane "c'è la volontà di ripartire", aggiunge Anna Roscio, Responsabile Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e ideatrice di Imprese Vincenti. "Le imprese che stiamo incontrando in questo tour, anche se appartenenti a settori critici, hanno saputo attuare programmi di evoluzione del loro modello di business e investire sulle loro persone", spiega Roscio, aggiungendo che si tratta di imprese solide che nel 2019 hanno registrato crescite a doppia cifra. (ANSA).