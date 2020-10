Lavoro: sfruttavano 44 operai, 5 misure cautelari a Prato

(ANSA) - PRATO, 06 OTT - I carabinieri di Prato hanno eseguito stamani cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e alcune perquisizioni per 'sfruttamento di manodopera in condizioni di bisogno'.

Le ordinanze emesse dal tribunale e richieste dalla procura che ha indagato, fanno sapere gli investigatori, riguarderebbero cinque imprenditori cinesi che avrebbero sfruttato, nel gestire tutti insieme un laboratorio tessile, 44 operai, 31 di origine cinese e 13 bengalese. Fra di loro, sempre secondo quanto riferito dai carabinieri, ci sarebbero anche una minorenne e una donna in avanzato stato di gravidanza. I lavoratori sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro non inferiori a 15 ore in situazione di sicurezza precarie e condizioni alloggiative, riferiscono i militari, degradanti, senza riposi o ferie e per una retribuzione mensile variabile tra i 400 e i 500 euro.

