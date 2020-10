Imprese Vincenti, Meccanoplastica punta a sostenibilità ambiente

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Fornire soluzioni durevoli, affidabili e rispettose dell'ambiente. E' questa la mission di Meccanoplastica, gruppo toscano attivo nella progettazione e costruzione di macchinari per la lavorazione di materie plastiche con tecnologia estrusione soffiaggio, iniezione soffiaggio e stiro soffiaggio di preforme PET.

Fondata agli inizi degli anni Ottanta, sin dal principio l'azienda di Campi Bisenzio (Firenze) si è focalizzata sulla realizzazione di prodotti di qualità e oggi investe nell'utilizzo di nuove tecnologie.

"L'obiettivo - spiega il presidente di Meccanoplastica, Rolando Fantini - è utilizzare tecnologie completamente elettriche per l'azionamento delle nostre macchine", che permettono "un risparmio energetico importante per il cliente e una riduzione dell'impatto ecologico sulla manutenzione". Con un fatturato di circa 10 milioni di euro nel 2019, Meccanoplastica riesce a difendersi dall'attuale crisi generata dall'emergenza Covid: "nonostante il momento difficile c'è stato un incremento delle nostre vendite - afferma Fantini - perché il settore che serviamo con le nostre macchine è stato dichiarato fondamentale.

I prodotti che realizziamo, quali tutto il flaconaggio per soluzioni disinfettanti o gel idroalcolici, si può immaginare l'importanza che hanno rivestito e stanno rivestendo".

Tuttavia resta "un momento difficile che presuppone un salto tecnologico organizzativo differente", alla luce delle difficoltà negli spostamenti e nella gestione dei clienti, visto che "il nostro fatturato è quasi interamente rivolto all'estero". Per cui, "la sfida è quella di accrescere il contenuto tecnologico delle nostre macchine, la gestione delle soluzioni a distanza, il controllo remoto, su cui stiamo lavorando fortemente in questi mesi". Per Meccanoplastica, far parte del programma Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo è, non solo una "enorme soddisfazione", ma anche "uno stimolo per fare ancora meglio e continuare ad essere catalogati come una realtà di successo anche nel futuro", dice Fantini. (ANSA).