Buyfood, 400 incontri B2B e 7.000 utenti per dirette web

(ANSA) - SIENA, 06 OTT - Oltre 400 incontri B2B per 24.000 minuti di video meeting e oltre il 90% di soddisfazione dei partecipanti. 7.000 utenti collegati alle dirette web dell'inaugurazione e dei cooking show per un bacino di circa 17.000 contatti. Questi alcuni dei numeri di BuyFood Toscana 2020, la manifestazione di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze - PromoFirenze dedicata ai prodotti Dop, Igp e Agriqualità della regione, organizzata da Fondazione Sistema Toscana grazie alla collaborazione del Comune di Siena e al supporto di Assocamerestero e della Fondazione Qualivita.

L'evento, che si è svolto dal 28 settembre al 2 ottobre, si è avvalso della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio toscano.

Per la sezione B2B 45 imprese toscane selezionate dalla Regione tramite avviso pubblico hanno incontrato su apposita piattaforma online 38 buyers internazionali provenienti da: Usa, Canada, Russia, Giappone, Israele, Sud Corea, Belgio, Francia, Germania, UK, Spagna, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. I questionari post evento hanno registrato il 90,2% di soddisfazione sugli incontri effettuati da parte dei seller e il 92,3% da parte dei buyer. Ma, si spiega, "un dato ancora più significativo è il 90,1% di riscontri positivi da parte degli operatori partecipanti sulla possibilità di proseguire i rapporti di business avviati con BuyFood Toscana 2020". La manifestazione ha avuto anche una parte dedicata agli operatori della comunicazione.

L'inaugurazione si è tenuta il 29 settembre a Siena presso il Complesso di Santa Maria della Scala. Il 30 settembre poi cooking show con gli chef Silvia Baracchi e Stefano Pinciaroli nella Loggia dei Nove di Palazzo Pubblico a Siena, anche questi trasmessi in diretta web: protagonisti ancora una volta i prodotti Dop/Igp toscani. I cooking show sono stati organizzati grazie al supporto di Extraordinary True Italian Taste, Maeci, Assocamere Estero e Camera di commercio Arezzo-Siena. (ANSA).