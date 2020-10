Azzurri: Mancini, Fare bene con Moldova per ranking

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - ''Fare bene contro la Moldova servirà al Ranking, abbiamo recuperato 8-9 posizioni, vorremmo avanzare prima del sorteggio per le qualificazioni mondiali''.

Così Roberto Mancini aspettando l'amichevole di domani sera al Franchi.

''Non dobbiamo compromettere quanto di buono fatto in questi mesi con tanta fatica - ha aggiunto il ct azzurro - e bisogna poi dimostrare di riuscire ad affrontare qualsiasi avversario sempre allo stesso modo, cercando sempre di vincere, anche quando cambiamo molti giocatori''.

Ed è quanto avverrà in questa occasione con il possibile debutto dell'attaccante del Sassuolo Caputo e l'impiego di coloro ''che finora hanno avuto meno spazio''. L'importante in ogni caso è fare bene e vincere: ''Fa piacere che la Nazionale stia attirando molti tifosi, anche davanti alla tv, significa che i ragazzi fanno divertire''. (ANSA).