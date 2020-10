Festival Maggio ricorda debutto di Mehta

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Il debutto del maestro Zubin Mehta al Festival del Maggio musicale fiorentino risale al 1969, quando salì sul podio per dirigere l'Aida: è per celebrare il 50/o anniversario di questo esordio al festival lirico fiorentino che il teatro ha organizzato, per il 6 ottobre, una serata interamente dedicata a Mehta a cui parteciperanno 400 spettatori. L'iniziativa è fra quelle individuate dal soprintendente Alexander Pereira quando arrivò a Firenze, ma che però, per varie ragioni, è slittata finora anche a causa del Coronavirus. Zubin Mehta, giovane direttore d'orchestra, era già stato a Firenze nel 1962 per un concerto sinfonico con musiche di Giorgi, Schumann e Mahler. Sempre quell'anno diresse al Teatro Comunale di Firenze La Traviata nella stagione regolare.

Ma il debutto sul podio del Festival del Maggio avvenne solo nel 1969. Per celebrare questo momento della carriera del direttore d'orchestra, il 6 ottobre gli spettatori, ospiti paganti della cena, saranno a Palazzo Vecchio alle 17 per un incontro con lo stesso maestro e con il sindaco Dario Nardella. Seguirà poi un aperitivo in Palazzo Vecchio. Alle 19 trasferimento al teatro del Maggio per assistere al concerto di Mehta che dirigerà La Creazione di Franz Joseph Haydn per soli, coro e orchestra. Al termine, cena sul palco. (ANSA).