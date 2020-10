Covid: Toscana, 2 morti e 185 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Due morti in Toscana fra pazienti di Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono due uomini, uno nella provincia di Firenze, un altro in provincia di Pistoia. Il totale dei decessi di pazienti Covid sale a 1.168 dall'inizio della pandemia. Inoltre, nelle ultime 24 ore alla Regione Toscana risultano altri 185 nuovi casi positivi con età media 41 anni pertanto il totale va a 15.764 casi (+1,2%). Dieci nuovi casi tutti asintomatici sono di anziani in una Rsa a Greve in Chianti (Firenze).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 780.067, 5.314 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 4.065 (+2,6% su ieri): ci sono ricoverati in ospedale 144 (+19 unità, +15,2%) di cui 32 in terapia intensiva (+6 unità da ieri, +23,1%) mentre 3.921 persone sono isolate a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere oppure senza sintomi (+84 pari al più 2,2%). Ci sono inoltre, altro dato in crescita, 7.965 persone (+267 pari al +3,5%) in sorveglianza attiva della Asl al domicilio (quarantena) per contatti con contagiati. I guariti sono 10.531 (+80 unità da ieri) di cui 326 clinicamente guariti (+40 pari al +14%) e 10.205 (+40 pari al +0,4%) guarigioni virali, cioè con doppio tampone negativo in sequenza. (ANSA).