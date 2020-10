Ballottaggi, Arezzo conferma Ghinelli,Cascina passa Pd con Betti

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Riconferma ad Arezzo per il sindaco uscente Alessandro Ghinelli, sostenuto dal centrodestra, che ha ottenuto una vittoria 'larga', con quasi 10 punti di vantaggio sul suo avversario del centrosinistra Luciano Ralli, sostenuto dal Pd e da liste civiche. Ghinelli, appoggiato da Lega, Fdi, Fi e liste civiche, al primo turno aveva ottenuto il 47,1%. Ralli, ex capogruppo Pd in consiglio comunale, partiva dal 35,7% sostenuto, oltre che dal Pd dalle liste Ralli sindaco, Arezzo 2020, Curiamo Arezzo e Arezzo ci Sta. L'esito finale è di 54,5% per Ghinelli e 45,5% per Ralli. "Sono contento per la mia rielezione, ci sono molti temi ancora da portare avanti - ha detto Ghinelli quando mancavano ancora poche sezioni da scrutinare -. Il mio ringraziamento va a tutte le forze di centrodestra che mi hanno sostenuto. Abbiamo dimostrato che in Toscana il buon governo è possibile". Ralli si è detto "soddisfatto" per il proprio risultato, e "per i tanti aretini che hanno scelto me".

Ballottaggio anche a Cascina (Pisa), Comune fino a oggi amministrato dalla Lega e divenuto in questi anni simbolo della crescita del Carroccio in Toscana, dove l'esito delle urne registra l'ampia affermazione Michelangelo Betti del Pd con il 59% dei consensi. Betti, sostenuto dal centrosinistra, e dopo l'apparentamento con una lista civica di sinistra e M5s, si è imposto sul candidato del centrodestra Leonardo Cosentini (Lega), assessore uscente che si era apparentato con la lista civica di Dario Rollo, il sindaco reggente uscente che ha rotto i rapporti con il Carroccio poco prima del voto. (ANSA).