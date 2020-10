Maltempo, Toscana, codice arancio piogge su zone nordovest

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Allerta arancione per pioggia sul nordovest della Toscana, ovvero sulle zone di Lunigiana, Garfagnana, Lucchesia, e su costa e Versilia, a partire dalle 18 di oggi, domenica 4 ottobre, fino alle 6 di domani, lunedì 5 ottobre. Lo comunica la Protezione civile regionale.

La Toscana, spiega una nota, sarà interessata da forti perturbazioni in arrivo dalla Francia con precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che interesseranno le zone di nordovest e in espansione anche il resto del territorio regionale. Le precipitazioni sulle zone meridionali risulteranno però a carattere più sparso. Per la nottata e per domani si aspettano ulteriori precipitazioni, anche a carattere temporalesco, localmente forti, sulle zone centro meridionali. Nel corso della mattinata di domani vi sarà una graduale cessazione delle precipitazioni. Per quanto riguarda i venti, oggi si attendono forti raffiche di libeccio sul litorale settentrionale e sui versanti sottovento all'Appennino, fino a molto forti sui crinali dell'Appennino settentrionale, altrove venti di scirocco solo localmente forti. Tendenza del vento a divenire di scirocco su tutta la Toscana mentre domani, invece, è attesa una nuova rotazione a libeccio con raffiche molto forti sui crinali appenninici. Mare oggi molto mosso lungo tutta la costa. Domani, mare inizialmente molto mosso o localmente agitato sui settori settentrionali, tendente a divenire mosso dal pomeriggio, in particolare a sud dell'isola d'Elba. (ANSA).