Maltempo: crolla parte del tetto di un cimitero nel Pisano

(ANSA) - VECCHIANO, 04 OTT - A causa delle abbondati piogge e delle forti raffiche di vento che si sono abbattute nella notte anche sulla provincia di Pisa, ha ceduto una capriata del loggiato del cimitero di Vecchiano che è stato chiuso. Sul posto i vigili del fuoco oltre al personale dell'ufficio tecnico comunale che hanno messo in sicurezza le porzioni di tetto pericolanti. Durante il sopralluogo i vigili del fuoco non hanno escluso che le forti raffiche di vento abbiano fortemente sollecitato le falde del tetto, che quindi, in parte, è crollato.

"Oltre al danno per uno dei luoghi dove riposano i nostri defunti - ha detto il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori - c'è anche il rammarico del fatto che si tratta della porzione più antica del cimitero. Ecco perché è nostra intenzione predisporre nel più breve tempo possibile la ricostruzione di questa porzione di cimitero". (ANSA).