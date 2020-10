Coronavirus, in Toscana 188 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - In Toscana sono 15.579 i casi di positività al Coronavirus, 188 in più rispetto a ieri (112 identificati in corso di tracciamento e 76 da attività di screening). L'età media dei casi odierni è di 42 anni (il 16% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). Non si registrano nuovi decessi che restano 1166 dall'inizio dell'epidemia. I guariti crescono dello 0,2% e salgono a 10.451 (67,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 774.753, 8.305 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.962.

I ricoverati sono 125 (2 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (+2). Il 68% dei casi odierni è risultato asintomatico, il 22% pauci-sintomatico (sintomi inferiori di numero e di minore intensità rispetto al consueto). Delle 188 positività di oggi, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Un caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Calabria), due sono casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 37% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Complessivamente, 3.837 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi (+170). Sono 7.698 (+43) le persone, anch'esse isolate perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).