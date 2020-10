Coronavirus: altri 197 casi in Toscana e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 03 OTT - In Toscana sono 15.391 i casi di positività al Coronavirus, 197 in più rispetto a ieri (97 identificati in corso di tracciamento e 100 da attività di screening), con un'età media di 40 anni. Oggi si registra un nuovo decesso: una donna di 98 anni nel territorio di Massa Carrara. Sale così a 1166 il bilancio delle persone decedute dall'inizio dell'epidemia.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 10.435 (67,8% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 766.448, 8.839 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.790, +4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 123 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Dei 197 casi odierni il 13% ha meno di 20 anni, il 38% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 9% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico. Delle 197 positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 40% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Complessivamente, 3.667 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi (+163 rispetto a ieri). Sono 7.655 (+84) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).