Cadavere donna all'Elba, turista era attesa a cena da amici

(ANSA) - LIVORNO, 03 OTT - È una turista austriaca di 49 anni la donna morta per annegamento ieri all'Isola d'Elba, recuperata da due bagnanti nelle acque di Capoliveri (Livorno). La capitaneria di porto è riuscita a identificare il corpo stamani grazie al riconoscimento effettuato dagli amici che erano in vacanza con lei e tramite il consolato austriaco.

La donna, secondo quanto ricostruito dai militari, si trovava sull'isola in vacanza con alcuni amici, quando ieri, prima di cena, avrebbe deciso di andare da sola in spiaggia, al Lido di Capoliveri, per fare un bagno, nonostante le condizioni meteo non ottimali. Una volta in acqua probabilmente la donna avrebbe accusato un malore oppure si sarebbe trovata in difficoltà per il mare mosso ed è annegata a pochi metri dalla costa. (ANSA).