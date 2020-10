Auto: Arthur Leclerc vince al Mugello

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 03 OTT - Vince in pista anche Arthur Leclerc, 20 anni, fratello minore del più famoso driver della Ferrari di F.1 Charles Leclerc. L''altro' Leclerc al Mugello oggi ha dato spettacolo, con numeri da fuoriclasse, anche lui, sul circuito bagnato alla guida della monoposto addestrativa F.Regional, categoria che utilizza motori Alfa Romeo turbo da 1750 cc. Arthur Leclerc, partito in gara-1 dalla quarta posizione, sotto la pioggia battente e nonostante le condizioni proibitive, dopo appena un giro e mezzo di corsa ha conquistato la prima posizione grazie a tre sorpassi difficilissimi. Uno di questi però, effettuato mentre erano esposte le bandiere gialle per una vettura uscita di pista gli è costato una penalità di 10 secondi da aggiungere al tempo finale. Ma a suon di giri veloci è riuscito ad accumulare ben 20''214 millesimi di vantaggio sull'estone Juri Vips, garantendosi la vittoria. 'E' sembrato tutto semplice ma così non è - ha spiegato il monegasco - Il Mugello è pista difficile con tracciato inusuale. Sul bagnato mi trovo più a mio agio, dal secondo giro in poi ho potuto spingere oltre il limite''.

Domenica gara-2 e gara-3. (ANSA).