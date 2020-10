Dante, tanti eventi per i 700 anni dalla morte del Poeta

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - Concerti diretti da Riccardo Muti, una lezione di Alessandro Barbero, letture di brani del copione del film sull'Inferno mai realizzato da Franco Zeffirelli: queste alcune iniziative che nel 2021 celebreranno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1265-1321). Il programma è stato presentato a Firenze dal ministro per i Beni culturali e il Turismo Dario Franceschini, dal sindaco Dario Nardella e dai rappresentanti delle istituzioni culturali coinvolte. Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante "ci siamo mossi per tempo, e questo ha consentito di coinvolgere molti soggetti e preparare iniziative di grande qualità", ha affermato Franceschini. "Un programma di altissimo livello - ha detto Nardella - che riunisce tutte insieme iniziative e istituzioni di grande prestigio, a partire dal Quirinale, dove domani inaugureremo una mostra di Massimo Sestini. Un programma che avrà il suo culmine nel museo della lingua italiana a Santa Maria Novella". Il ministro ha visitato la basilica di Santa Croce dove c'è il cenotafio, la tomba vuota, di Dante Alighieri, che è sepolto a Ravenna. (ANSA).