Regione Toscana, sì mille spettatori Fiorentina-Samp

(ANSA) - FIRENZE, 01 OTT - Fino a mille spettatori potranno assistere domani sera, venerdì 2 ottobre, alla partita di calcio tra Fiorentina e Sampdoria in programma alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. E' quanto prevede l'ordinanza n. 86 firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che detta le linee guida per consentire la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. La disposizione riguarda gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale e regionale che si svolgeranno sul territorio toscano, nelle giornate di venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

La presenza di pubblico, si spiega in una nota della Regione, è consentita nella misura del 25% della capienza autorizzata per l'impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle normative in tema di prevenzione incendi, e comunque nel rispetto del limite massimo di 1.000 spettatori all'aperto e di 200 spettatori al chiuso.

Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto, sia al chiuso che all'aperto. Per i bambini valgono le norme generali.

L'evento alla presenza del pubblico è consentito esclusivamente nel rispetto delle linee guida aggiuntive che prevedono solo l'utilizzo dei settori nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori. Non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi alle gare. (ANSA).