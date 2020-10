Live painting Zed1 e giovani writer a Internet festival Pisa

(ANSA) - PISA, 01 OTT - La street art torna a colorare Pisa in occasione dell'Internet festival (8-11 ottobre): a 31 anni dal murale Tuttomondo realizzato da Keith Haring sulla parete esterna della chiesa di Sant'Antonio Abate, i maestri dei graffiti di oggi si danno appuntamento per due performance di live painting.

La prima è di Zed1, artista che ha trasformato gli edifici di mezzo mondo in favole contemporanee: a Pisa darà vita a un'opera di grandi dimensioni alle Logge dei Banchi da giovedì 8 a domenica 11 ottobre. Considerato uno dei maestri del Pop surrealism, Marco Burresi, in arte Zed1, porterà la decima edizione dell'Internet festival nel suo universo fantastico, abitato da figure antropomorfe. Alle Manifatture digitali di Pisa, invece, si terrà #coloraIF, una jam session di writer ispirata alle dieci candeline dell'Internet festival. Cinque gli artisti selezionati chiamati a realizzare live dieci pannelli di grandi dimensioni, interpretando il dittico 1/0, on/off.

All'opera dall'8 all'11 ottobre ci saranno Fine, Miles, Muz, Noeyes e Massimo Sospetto, ovvero alcuni degli artisti italiani emergenti più interessanti, con attitudini e linguaggi espressivi differenti ma accomunati dal dipingere in strada e dalla ricerca in studio per spazi espositivi indoor e interventi artistici nello spazio pubblico. (ANSA).