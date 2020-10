Cinghiale catturato in parcheggio litorale Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 01 OTT - Un cinghiale del peso di 70 chilogrammi è stato catturato oggi dalla polizia provinciale di Livorno con l'ausilio della municipale, nel parcheggio del ristorante Il Romito, sul litorale a sud della città toscana.

L'animale, spiega una nota del Comune, passeggiava tra le macchine in sosta creando una situazione di pericolo sia per le persone che per la viabilità. In un primo tempo è intervenuta la polizia provinciale, che ha chiesto l'ausilio della municipale per le operazioni di ingabbiamento dell'animale selvatico.

Il cinghiale, una volta catturato, è stato trasferito in un'azienda agricola di Donoratico dove sarà curato e alimentato.

(ANSA).