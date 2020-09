Il romanzo di Scurati su Mussolini a fascicoli nei supermercati

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Il romanzo storico 'M. Il Figlio del secolo' di Antonio Scurati, libro edito da Bompiani vincitore del premio Strega 2019 che narra l'ascesa al potere di Benito Mussolini, approda in cinque fascicoli nei supermercati di Unicoop Firenze. L'iniziativa è frutto di una collaborazione con Giunti Editore. Dal primo di ottobre, spiega una nota, il primo volume del romanzo potrà essere ritirato gratuitamente nei punti vendita. Gli altri quattro fascicoli saranno disponibili, rispettivamente, dal 12 e 26 ottobre e dal 9 e 23 novembre, al costo di 1.90 euro o 100 punti cadauno, esclusivamente per i soci della cooperativa.

L'iniziativa sarà presentata dallo scrittore Antonio Scurati insieme alla presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori e all'ad di Giunti editore Martino Montanarini, l'1 primo ottobre al teatro Niccolini di Firenze.

L'obiettivo, spiegano da Unicoop Firenze, è "far conoscere gli eventi che hanno caratterizzato gli anni turbinosi dell'ascesa al potere dei giovani fascisti guidati da Benito Mussolini , attraverso un romanzo storico che lo scorso anno si è aggiudicato uno dei più prestigiosi premi letterari. Per chi ci conosce non sarà una sorpresa trovare la letteratura nei nostri punti vendita e ci auguriamo che l'opera venga apprezzata da un pubblico ampio e diversificato, quale quelli dei soci Coop".

Per Montanarini, "questa operazione congiunta è un'ottima opportunità per sperimentare nuove strade che portino la letteratura di qualità fuori dai luoghi canonici e ovvi". "Mi piace molto l'idea del fascicolo - dice Antonio Scurati -, ed è bello che M. Il figlio del secolo arrivi a tutti, senza distinzioni. Quando si parla della diffusione di un libro, si parla di copie vendute, ma per uno scrittore quel che conta sono i lettori raggiunti. Questa iniziativa farà sì che se ne aggiungano molti altri a quelli che avevano già scelto il mio libro". (ANSA).