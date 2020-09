Torna Internet Festival, sguardo su futuro web a tempi Covid

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - Dall'epidemiologia computazionale, ovvero matematica, informatica e big data prestati alla medicina per predire la diffusione della malattie, all'etica delle tecnologie, fino allo smart working, all'intelligenza artificiale e al diritto della Rete. Sono alcuni dei temi al centro della decima edizione di Internet Festival, la kermesse dedicata al web come fenomeno sociale e culturale, che torna a Pisa dall'8 all'11 ottobre con iniziative live e in streaming, in linea con le normative anticontagio.

Fra gli ospiti attesi al Festival, presentato oggi a Firenze, la ministra per l'Innovazione Paola Pisano con esponenti della sua task force anti-Covid come Paolo De Rosa, Dino Pedreschi e Fosca Giannotti. Gli eventi dei quattro giorni di Festival si terranno in dieci diverse location, e fulcro al centro congressi "Le Benedettine", dal vivo e in streaming, per poi proseguire con una coda lunga altri tre mesi via web fino a dicembre.

"Complice il Covid, il tema dell'innovazione digitale e della comunicazione telematica ora entra prepotentemente anche nell'agenda di governo", spiega il presidente della Fondazione Sistema Toscana, Iacopo Di Passio. "E' una ripartenza - ha detto Claudio Giua, direttore del Festival -, e soprattutto il tentativo da parte dell'Internet Festival di interpretare al meglio lo spirito della comunità digitale che in questi mesi è stata fondamentale per molti settori del Paese". Per Michele Conti, sindaco di Pisa, il Festival è "un evento qui nato e cresciuto che conferma la vocazione antica, attuale e futura della città come luogo di scienza e di ricerca, protagonista delle più significative tappe della rivoluzione digitale". (ANSA).