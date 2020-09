Coronavirus: altri 85 positivi e 3 decessi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - In Toscana sono 14.651 i casi di positività al Coronavirus, 85 in più rispetto a ieri (31 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media degli 85 casi odierni è di 39 anni circa (il 28% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l'1% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 72% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Delle 85 positività odierne, un caso è riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana.

Il 58% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Nel report odierno si registrano anche 3 nuovi decessi, con un'età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone sono decedute una a Pistoia, una a Pisa e una ad Arezzo. In totale sono 1.160 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

I guariti crescono dell'1% e raggiungono quota 10.098 (68,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 728.049, 4.396 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.393, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 115 (10 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). Complessivamente, 3.278 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi. Sono 6.548 (277 in più rispetto a ieri, più 4,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).