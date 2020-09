Toscana, altri 101 nuovi positivi Covid

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - E' di 101 nuovi positivi (+0,7%, età media 40 anni), 21 guariti e nessun decesso il bilancio Coronavirus delle ultime 24 ore in Toscana secondo dati della Regione. Nelle 24 ore sono stati analizzati 7.541 tamponi (723.653 dall'inizio dell'epidemia per 486.576 soggetti): Dunque, 45 nuovi casi sono stati identificati sulla base di un sospetto diagnostico, gli altri 56 da screening. Sale dunque a 14.566 il numero dei contagiati in Toscana. Ci sono adesso 3.407 positivi (+2,04 per cento su ieri) di cui 105 ricoverati in ospedale (-3 unità su ieri, 23 quelli in terapia intensiva) e 3.302 a casa con sintomi lievi o senza sintomi. I decessi restano fermi a 1.157 vittime per Coronavirus mentre i guariti salgono a 10.002 di cui 224 clinicamente guariti e 9.778 (+21 su ieri) negativizzatisi al doppio tampone negativo in sequenza a distanza di giorni, le cosiddette guarigioni virali. Ci sono, inoltre, in Toscana altre 6.271 persone tenute ferme in casa sotto vigilanza sanitaria delle Asl che, pur negative al Coronavirus, hanno avuto contatti con persone contagiate e per precauzione devono osservare la quarantena di 14 giorni al proprio domicilio. (ANSA).