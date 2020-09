Meteo:Toscana,piogge ovunque pure domani

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - La domenica di pioggia in Toscana dalle zone meridionali si allargherà nel corso del pomeriggio al resto della regione. Così la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo in corso a quasi tutta la Toscana, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì 28 settembre. Rimangono fuori dall'avviso solo Lunigiana, Garfagnana e la costa nord. L'avviso è per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, ovvero frane e esondazioni, per via dei terreni imbevuti dalle precipitazioni degli ultimi giorni e i corsi d'acqua già carichi. C'è pure un rischio per temporali forti, attesi nelle zone prossime alla foce dell'Arno, sull'Arcipelago e all'Argentario, lungo praticamente quasi tutta la costa, e nell'entroterra nella parte più meridionale della provincia di Pisa, sulle Colline metallifere e nel Grossetano.

Si aspettano pure grandinate e colpi di vento.

Per domani lunedì è prevista una residua instabilità sulla costa centro-meridionale e le isole, dove non si escludono locali temporali, anche forti. (ANSA).