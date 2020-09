Economia civile: consegna Chiavi Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Consegnate le Chiavi della Città di Firenze agli organizzatori del Festival dell'Economia civile concluso oggi a Palazzo Vecchio, fra cui Leonardo Becchetti, direttore del Festival; Augusto Dell'Erba, presidente di Federcasse; Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative; Stefano Zamagni, presidente Pontificia Accademia Scienze Sociali; Luigino Bruni, presidente della Scuola di Economia Civile. Ha consegnato le Chiavi il sindaco Dario Nardella con varie motivazioni: a Zamagni "per i suoi studi pionieristici e l'impegno incessante nella diffusione dell'Economia Civile"; a Bruni "per il suo costante impegno nello studio e nella divulgazione dell'Economia Civile"; a Becchetti "per l'impegno nella formazione, nella divulgazione e nella traduzione in policy pubbliche e stili di vita individuali dell'Economia e della Finanza civili"; a Dell'Erba "per l'impegno di Federcasse e del Credito Cooperativo per lo sviluppo scientifico e culturale e la declinazione dei princìpi dell'Economia e della Finanza civili nelle comunità"; a Gardini "per l'impegno di Confcooperative per l'attuazione dei princìpi dell'Economia civile". (ANSA).