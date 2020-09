7 denunce guida stato ebbrezza a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato sette persone per guida in stato di ebbrezza nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio svolti la notte scorsa con diverse pattuglie nei pressi di diversi locali di intrattenimento e nella zona dell'Oltrarno, attivando posti di controllo stradali. Di oltre 50 conducenti controllati, ben sette sono risultati con un tasso alcolico al di sopra del valore consentito di 0,5 gr/l; per tutti è scattato il ritiro immediato dei documenti di guida, che saranno trasmessi alla prefettura di Firenze per le determinazioni relative ai conseguenti provvedimenti di sospensione che, si ricorda, saranno raddoppiati in quanto accertati in orario notturno. Tra i denunciati c'è un 24enne che, la vista una pattuglia, ha cercato di scappare. Guidava un motociclo con manovre spericolate e pericolose, concluse quando i militari che lo avevano inseguito riuscivano a bloccarlo.

Aveva un tasso alcolemico elevato, era senza patente di guida in quanto mai conseguita e il mezzo era privo della copertura assicurativa. (ANSA).