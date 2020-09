Tennis: primo successo per Musetti; vince Challenger a Forlì

(ANSA) - FORLI, 26 SET - Lorenzo Musetti ha conquistato il suo primo titolo a livello challenger aggiudicandosi gli Internazionali di Tennis Città di Forlì "Memorial Piero Contavalli", challenger Atp da 88.520 euro di montepremi svoltosi sui campi di Villa Carpena. Il 18enne di Carrara, n.180 del ranking dopo gli exploit al Foro Italico (dove aveva battuto Wawrinka e Nishikori), alla sua prima finale in questo circuito ha superato per 7-6 7-6, in un'ora e 58 minuti di gioco, il brasiliano Thiago Monteiro, n. 89 della classifica mondiale ma passato attraverso le qualificazioni non essendo iscritto al torneo.

Grazie a questo successo l'allievo di Simone Tartarini lunedì entrerà fra i primi 140 della classifica mondiale. (ANSA).