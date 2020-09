Per piazza Farulli Gianni Letta e Giani

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 26 SET - Inaugurato a Fiesole (Firenze) largo Piero Farulli (1920-2012), piazza pubblica dedicata al musicista, concertista del celebre Quartetto Italiano e fondatore della Scuola di Musica di Fiesole, una delle più importanti fucine internazionali di talenti musicali.

Alla cerimonia sono intervenuti Gianni Letta, presidente del Comitato nazionale 'Farulli 100' per le celebrazioni della nascita di Piero Farulli, e il sindaco di Fiesole Anna Ravoni.

Tra gli invitati, il neo governatore eletto della Toscana Eugenio Giani. "Ricordare Piero Farulli qui dove era nata la Scuola di Fiesole che ha illustrato la musica italiana nel mondo è motivo di orgoglio e soddisfazione - ha detto Gianni Letta - Vedere che la città di Fiesole ha voluto lasciare un segno perenne nella sua storia intitolando una piazza davanti all'auditorium al maestro Farulli". Eugenio Giani ha detto che "è bello che il largo dedicato a Farulli sia nel luogo in cui l'esperienza della Scuola di Musica di Fiesole era partita. In passato qui c'erano i primi locali, oggi c'è l'auditorium" in costruzione. (ANSA).