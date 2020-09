Maltempo, codice giallo per pioggia in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Codice giallo per pioggia domani, dalle 8 alle 24, su parte della Toscana. Lo ha emesso la Protezione civile regionale valutando il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dopo i temporali che si sono abbattuti nelle ultime ore e che già hanno ingrossato corsi d'acqua e imbevuto i terreni. La criticità, spiega una nota, interessa la Toscana del Sud, da metà costa del livornese (quella più meridionale, Elba compresa) all'Argentario per spingersi all'interno fino all'Aretino e, sull'Appennino, al bacino del Reno e alla Romagna toscana.

Le precipitazioni interesseranno la mattina arcipelago e zone costiere per poi estendersi al resto delle regioni. Le precipitazioni risulteranno inizialmente deboli o moderate, ma localmente insistenti: in particolare sulle zone meridionali e su quelle orientali della regione. Possibilità di isolati temporali. Nella serata è previsto un graduale miglioramento. Il vento di scirocco aumenterà tra la fine della mattina e il pomeriggio, con possibili forti raffiche sull'Arcipelago, sui rilievi e sulle coste maremmane. (ANSA).