Inter: Conte punta su Eriksen, in panchina Hakimi e Vidal

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Antonio Conte punta su Christian Eriksen per l'esordio in campionato dell'Inter, nella sfida a San Siro contro la Fiorentina. Davanti ai 1000 tifosi che saranno presenti al Meazza (tra i quali anche le rappresentanze medico-sanitarie degli Ospedali Humanitas e Sacco, in prima linea nella lotta al Covid), il tecnico nerazzurro ha scelto così tra i titolari il trequartista danese, che torna dal 1' dopo i pochi minuti disputati nelle ultime gare della scorsa stagione. Solo panchina, invece, per gli ultimi arrivati Hakimi e Vidal, con il ritorno di Perisic sulla fascia dopo il prestito al Bayern Monaco, mentre Brozovic affiancherà Barella in mediana e in attacco la collaudata coppia Lukaku-Lautaro.

Beppe Iachini conferma invece l'11 schierato nella prima giornata contro il Torino: in mediana il trio Bonaventura, Amrabat e Castrovilli, mentre davanti ci saranno Kouame e Ribery. (ANSA).